Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarptığı kadın metrelerce havaya fırlarken, dehşete düşüren kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesinde güvenlik kameralarının anbean kaydettiği olayda, E.E. (58) isimli kadın yolda yürüdüğü esnada karşı yönden gelen R.T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak büyük bir hızla çarptı.

HAVAYA YÜKSELDİ, AĞACA ÇARPRIP DÜŞTÜ

E.E., çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya yükselerek ardından ağaca çarpıp yere düştü. Talihsiz kadına önce yoldan geçenler müdahale ederken, ardından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da alkollü sürücü, yolda yürüyen kadına çarptı - VİDEO

KADININ DURUMU AĞIR

Durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen kadının tedavisi devam ederken, olayın ardından araç sürücüsü bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yapılan incelemede sürücü R.T.’nin alkollü olduğu öne sürülürken, şahıs soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.