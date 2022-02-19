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    Afyonkarahisar'da alkollü sürücü, yolda yürüyen kadına çarptı

    Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobilin çarptığı kadın metrelerce havaya fırlarken, dehşete düşüren kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 03:17
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 04:11
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    Afyonkarahisar'da alkollü sürücü, yolda yürüyen kadına çarptı

    Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesinde güvenlik kameralarının anbean kaydettiği olayda, E.E. (58) isimli kadın yolda yürüdüğü esnada karşı yönden gelen R.T. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak büyük bir hızla çarptı.

    HAVAYA YÜKSELDİ, AĞACA ÇARPRIP DÜŞTÜ

    E.E., çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya yükselerek ardından ağaca çarpıp yere düştü. Talihsiz kadına önce yoldan geçenler müdahale ederken, ardından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

    Afyonkarahisar'da alkollü sürücü, yolda yürüyen kadına çarptı - VİDEO

    KADININ DURUMU AĞIR

    Durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen kadının tedavisi devam ederken, olayın ardından araç sürücüsü bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Afyonkarahisar da alkollü sürücü, yolda yürüyen kadına çarptı #1

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Yapılan incelemede sürücü R.T.’nin alkollü olduğu öne sürülürken, şahıs soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Afyonkarahisar da alkollü sürücü, yolda yürüyen kadına çarptı #2


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