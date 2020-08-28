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    Afyonkarahisar'da annesi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı öldürdü

    Annesi ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Sezgin K.'yi, lokantada tabancayla vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 16:27
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    Afyonkarahisar'da annesi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı öldürdü

    Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağı Piribeyli köyünde kardeşinin lokantasında oturan Sezgin K., Y.T. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Vücuduna mermi isabet eden Sezgin K. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sezgin K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Afyonkarahisar da annesi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı öldürdü #1

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Cinayet şüphelisi Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    ANNESİ İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

    Y.T.'nin ilk ifadesinde Sezgin K.’nin annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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