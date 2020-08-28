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- Afyonkarahisar'da annesi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı öldürdü
Afyonkarahisar'da annesi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı öldürdü
Annesi ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Sezgin K.'yi, lokantada tabancayla vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı.
- İHA
- 28.08.2020 - 16:27
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağı Piribeyli köyünde kardeşinin lokantasında oturan Sezgin K., Y.T. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Vücuduna mermi isabet eden Sezgin K. yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sezgin K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Cinayet şüphelisi Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ANNESİ İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Y.T.'nin ilk ifadesinde Sezgin K.’nin annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.