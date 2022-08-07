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    Afyonkarahisar'da araç şarampole girdi: 2 ölü

    Afyonkarahisar'da içerisinde 4 gencin olduğu araç şarampole girdikten sonra ağaçlık alana çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
    • 07.08.2022 - 22:56
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    Afyonkarahisar'da araç şarampole girdi: 2 ölü

    Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi Hal Kavşağı'nda, M.C.B. (22) idaresindeki 11 AF 320 plakalı otomobil Afyonkarahisar’a seyir halindeyken Hal Kavşağı'na geldiği esnada kontrolden çıktı.

    Şarampole girip ağaçlara çarptı

    Savrulan araç şarampole girip ardından ağaçlara çarptı. Kazanın ardından parçalanan otomobilde adeta can pazarı yaşandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

    Afyonkarahisar da araç şarampole girdi: 2 ölü #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Bölgeye gelen kurtarma ekibi yaralanan sürücü M.C.B. ile S.B.U.’yu (24) Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırırken, diğer yaralılar İlayda Eroğlu (19) ve Sedanur Yılmaz’ı (22) ise Çay Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Afyonkarahisar da araç şarampole girdi: 2 ölü #2

    2 kişi yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, yaralılardan Eroğlu ve Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil güçlükle girdiği şarampolden çıkarıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

    Afyonkarahisar da araç şarampole girdi: 2 ölü #3


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