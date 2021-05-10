Afyonkarahisar’da arazi tartışması: 2 ölü

Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan şahıslar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi öldü.

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Bostanlı köyünde, daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma meselesi yüzünden husumet olan Basri T., (43) ile Ural K. (30), Bostanlı-Doğanlar köy yolu üzerinde karşılaştı.

Şahıslar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Basri T., yanında getirdiği tabancayı çıkararak, Ural K.’nin üzerine iki el ateş etti.

SOPA İLE DARBETTİ

Ural K.’yi yerde kanlar içinde yatarken göre baba Mustafa K., Basri T.’yi sopa ile darbetti.

Ardından elindeki tabancayı alarak Basri T.’ye ateş açtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kasığından vurulan Basri T.’nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Göğsünden vurulan Ural K. ile elinden yaralanan Mustafa K., ambulanslara alınarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ural K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri incelemenin ardında Basri T.’nin cansız bedeni, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa K. ile birlikte olaya karıştıkları öğrenilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.