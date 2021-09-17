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Afyonkarahisar'da aşı yaptırmayan şahıs koronaya yenik düştü

Afyonkarahisar'da aşı yaptırmayan şahıs koronaya yenik düştü

Geçirdiği bir kaza sonucu iki bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunan Salih Topak, koronavirüse yenik düştü. Korona için aşı yaptırmadığı öğrenilen Toprak, gözyaşları arasında toprağa verildi.