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- Afyonkarahisar'da aşı yaptırmayan şahıs koronaya yenik düştü
Afyonkarahisar'da aşı yaptırmayan şahıs koronaya yenik düştü
- DHA
- 17.09.2021 - 14:38
- Güncelleme : 17.09.2021 - 14:47
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki 3 çocuk babası Salih Topak, 1999 yılında kaza geçirdi.
O dönem Eskişehir'de muavin olarak çalışan Topak, çalıştığı yolcu otobüsünün altında kalarak felç oldu.
Olayın ardından Ankara'da 107 gün boyunca tedavi gören Topak, koltuk değnekleri ile hayata tutundu.
2 BACAĞINI KAYBETTİ, HAYATTAN KOPMADI
Egzersizle koltuk değneklerinden kurtulan Topak, 2013 yılında bacağındaki damar daralması nedeniyle tedaviye alındı.
Sol bacağı diz altından kesilen Topak'a protez takıldı. 3 yıl sonra sağ ayağında da yara oluşan Topak'ın, sağ bacağı diz altından kesildi.
3 yılda iki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmeyen Topak; zaman zaman tekerlekli aracıyla ekmek satarak ailesini geçindirirken, zaman zaman akülü aracıyla dolaşıp, ilçe sakinleriyle sohbetler edip, halkın neşe kaynağı haline geldi.
KORONAVİRÜSE YAKALANARAK HAYATINI KAYBETTİ
İlçenin tanınan ve sevilen isimlerinden olan Salih Topak, bir hafta önce koronavirüse yakalandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salih Topak, tüm çabalara rağmen önceki gün yaşamını yitirdi.
Topak'ın cenazesi dün Kızılören'de kılınan cenaze namazı sonrası, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Salih Topak'ın koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.