Afyonkarahisar’da ATV ile kaza yapan 2 kardeş hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak duvara çarpan ATV arazi aracı 13 ve 3 yaşındaki erkek kardeşlerin sonu oldu.

İHA

Afyonkarahisar'da ATV faciası yaşandı.

Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı köyünde 3 yaşındaki erkek kardeşi C.C.U.'yu bindirdiği ATV ile gezintiye çıkan 13 yaşındaki ağabeyi C.U., köy içerisinde dolaştığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan ATV bir evin istinat duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan iki kardeş çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdiler

Ağır yaralı olan kardeşler yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası jandarma tarafından yapılan incelemede ATV'nin tescilsiz olduğu ortaya çıkarken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici de hastanede çocukların ailelerini ziyaret ederek taziyelerini iletti.