Afyonkarahisar'da baba ve oğlunu ayıran kazanın görüntüsü Afyonkarahisar’da otomobil ile plakasız motosikletin çarpıştığı kazada baba öldü, oğlu ağır yaralandı.

İHA

Bolvadin-Çay karayolu üzeri Belediye Kavşağı’nda meydana gelen olayda, A.A. idaresindeki araç, yan yoldan kavşağa çıkan 17 yaşındaki M.K.’nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosikletteki M.K. ile babası K.K., metrelerce havaya fırlayıp ardından yola düştü.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Baba öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan baba ve oğuldan baba K.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayda yaralanan 17 yaşındaki M.K.’nin kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ederken, polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.