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    Afyonkarahisar’da babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

    Aile arasında eve geç gelme meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuk, babasını sırtından ve karnından 7 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası anne ile 2 oğlu tutuklandı.
    • 08.08.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:23
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    Afyonkarahisar’da babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

    Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde yaşayan 4 kişilik aile, eve geç gelme meselesi yüzünden birbirine girdi.

    Baba İ.Ç. (54), eşi N.Ç. (50) ile çocukları A.İ.G. (24) ve M.G.Ç. (15) tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G.Ç., mutfaktan ekmek bıçağını aldı ve babasına saldırdı.

    7 bıçak darbesiyle öldürdü

    15 yaşındaki çocuk, babası İ.Ç.'yi sırtından ve karnından 7 kez bıçakladı.

    Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba İ.Ç.’nin öldüğünü belirledi.

    Anne ve 2 oğlu tutuklandı

    Öte yandan eve gelen jandarma ekipleri de suç aletiyle birlikte M.G.Ç. ile kavgaya karışan anne N.Ç. ve A.İ.G.'yi gözaltına aldı.

    Yapılan incelemenin ardından İ.Ç.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve 2 oğlu tutuklandı.


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