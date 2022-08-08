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Afyonkarahisar’da babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Afyonkarahisar’da babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Aile arasında eve geç gelme meselesi yüzünden çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuk, babasını sırtından ve karnından 7 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası anne ile 2 oğlu tutuklandı.