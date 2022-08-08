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- Afyonkarahisar’da babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü
Afyonkarahisar’da babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü
- 08.08.2022 - 11:12
- Güncelleme : 08.08.2022 - 11:23
Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kocaöz beldesinde yaşayan 4 kişilik aile, eve geç gelme meselesi yüzünden birbirine girdi.
Baba İ.Ç. (54), eşi N.Ç. (50) ile çocukları A.İ.G. (24) ve M.G.Ç. (15) tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G.Ç., mutfaktan ekmek bıçağını aldı ve babasına saldırdı.
7 bıçak darbesiyle öldürdü
15 yaşındaki çocuk, babası İ.Ç.'yi sırtından ve karnından 7 kez bıçakladı.
Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba İ.Ç.’nin öldüğünü belirledi.
Anne ve 2 oğlu tutuklandı
Öte yandan eve gelen jandarma ekipleri de suç aletiyle birlikte M.G.Ç. ile kavgaya karışan anne N.Ç. ve A.İ.G.'yi gözaltına aldı.
Yapılan incelemenin ardından İ.Ç.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İHA’nın haberine göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve 2 oğlu tutuklandı.