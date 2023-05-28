Afyonkarahisar’da başkasının yerine oy kullanmaya çalışan şahıs yakalandı Bugün Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi yapıldı. Genellikle olaysız geçen seçimlerde Afyonkarahisar'da bir şahısın, başkasının yerine oy kullanırken yakalandığı bildirildi.

DHA

Afyonkarahisar’da başkasının yerine oy kullanmaya çalışan bir şahıs, müşahitler tarafından yakalanarak, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Ali Çağlar Anadolu Lisesi’ndeki sandıkta meydana geldi.

Oy kullanmak için okula gelen H.Ö. isimli şahıs görevlilere ağabeyi V.Ö.’nün kimliğini vererek oy kullanmak istedi.

Bu sırada durumu fark eden görevlilerle şahıs arasında tartışmaya başladı.

"Müşahitler şahıs hakkında tutanak tuttu"

Ardından okuldaki görevli polisleri çağıran müşahitler şahıs hakkında tutanak tutarak şüpheli şahsı polise teslim etti.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Kendisini "yanlış kimlik verdim" diyerek savundu

Görevliler ile tartışan şahıs ise kendisini ‘yanlış kimlik verdim’ diyerek savundu.

Emniyetteki işlemleri devam ediyor

Başkasının yerine oy kullanan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.