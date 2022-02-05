Afyonkarahisar'da baygın bulunan şahsa para cezası

Boldavin ilçesinde motosikletinin yanında baygın bulunan şahsın alkollü olduğu ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan şahsa, 6 bin 120 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir motosikletin yanında yerde yarı baygın bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü ve yaralı olduğunu belirlediği şahsı ambulans ila Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN 6 BİN 120 TL CEZA YEDİ

Yapılan kimlik kontrolünde şahsın isminin T.G. olduğunu belirleyen polis ekipleri bir süre bekledikten sonra alkolün etkisinin geçmeye başlaması ile şahsa alkollü, ehliyetsiz ve tescilsiz araç kullanmaktan 6 bin 120 TL para cezası kesti.

Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürürken, T.G., hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.