Afyonkarahisar'da bayram günü kaza: 4 yaralı Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin içerisindeki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Afyonkarahisar'da bayram günü kaza yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, H.S., yönetimindeki 16 ASS 536 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

3 metreden yuvarlandı

Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girip ardından 3 metrelik şarampolden aşağı düştü.

Kazada sürücü H.S. ile K.A.S., ve K.S.B., yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaraların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada yaralananların Bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.