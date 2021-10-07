Afyonkarahisar'da belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, evlere sıçradı

Afyonkarahisar'da belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, evlere sıçradı

Rüzgarın etkisiyle yayılan dumanlar, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Afyonkarahisar'da, köy fırınında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Çay ilçesinde faaliyet gösteren Ramazan Kurnaz'a ait fırında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Kurnaz, dumandan etkilenerek dışarı çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle etrafa yayılan yangın çevredeki evlere sıçrayınca, vatandaşlar telaş yaparak sokağa döküldü.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.





CAN KAYBI YAŞANMADI

Rüzgarın etkisiyle söndürülmesi zorlaşan yangın, 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, can kaybının olmadığı belirtildi.



