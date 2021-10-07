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    Afyonkarahisar'da belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, evlere sıçradı

    Rüzgarın etkisiyle yayılan dumanlar, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 17:23
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    Afyonkarahisar'da belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, evlere sıçradı

    Afyonkarahisar'da, köy fırınında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

    Çay ilçesinde faaliyet gösteren Ramazan Kurnaz'a ait fırında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Kurnaz, dumandan etkilenerek dışarı çıktı.

    ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

    Rüzgarın etkisiyle etrafa yayılan yangın çevredeki evlere sıçrayınca, vatandaşlar telaş yaparak sokağa döküldü.

    Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Afyonkarahisar da belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, evlere sıçradı #1

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Rüzgarın etkisiyle söndürülmesi zorlaşan yangın, 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

    İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, can kaybının olmadığı belirtildi.

    Afyonkarahisar da belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, evlere sıçradı #2

    Afyonkarahisar da belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, evlere sıçradı #3

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