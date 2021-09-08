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Afyonkarahisar’da, binlerce gümrük kaçağı silah malzemesi ele geçirildi

Afyonkarahisar’da, binlerce gümrük kaçağı silah malzemesi ele geçirildi

Bir minibüste yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 80 bin adet havalı tüfek saçması, çeşitli silah malzemeleri ve kaçak fener ele geçirildi.