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- Afyonkarahisar’da, binlerce gümrük kaçağı silah malzemesi ele geçirildi
Afyonkarahisar’da, binlerce gümrük kaçağı silah malzemesi ele geçirildi
Bir minibüste yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 80 bin adet havalı tüfek saçması, çeşitli silah malzemeleri ve kaçak fener ele geçirildi.
- İHA
- 08.09.2021 - 10:57
- Güncelleme : 08.09.2021 - 11:18
Afyonkarahisar’da, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Çobanlar ilçesinde devriye gezen ekipler, şüpheli olduğu tespit edilen bir münibüsü durdurarak araç içinde aramalar yaptı.
ELE GEÇİRİLENLER
Araç içinden gümrük kaçağı olduğu belirlenen 80 bin adet havalı tüfek saçması, 190 adet tüfek harbi takımı, 179 adet silah temizleme yağı, 104 adet kafa feneri, 69 adet tabanca temizleme seti, 23 adet el feneri, 23 adet taktik feneri, 10 adet tüfek dürbünü çıktı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Araçta bulunan Ömer Y. (22) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.