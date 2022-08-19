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Afyonkarahisar’da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar

Afyonkarahisar’da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına da ‘pes’ dedirtirken, umumi tuvalete giren şahıslar pisuarlara zarar verip bir alaturka tuvaletin taşını ise çalarak kayıplara karıştı.