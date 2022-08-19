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    Afyonkarahisar’da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar

    Afyonkarahisar’da meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına da ‘pes’ dedirtirken, umumi tuvalete giren şahıslar pisuarlara zarar verip bir alaturka tuvaletin taşını ise çalarak kayıplara karıştı.
    • 19.08.2022 - 20:23
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    Afyonkarahisar’da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar

    Afyonkarahisar'da görülenleri şaşırtan bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Kent merkezi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Fuar Alanı olarak bilinen mesirelik alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler, umuma açık tuvaletin pisuarlarına zarar verdi.

    Hırsızlar alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı.

    60 bin liralık zarar verdiler

    Meydana gelen olayda yaklaşık 60 bin TL’lik zarar meydana geldiği kaydedildi.

    İHA'nın haberine göre polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Afyonkarahisar’da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar #1

    Afyonkarahisar’da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar #2

    Afyonkarahisar’da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar #3


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