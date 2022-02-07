Afyonkarahisar'da bir kişi eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu

Afyonkarahisar'da bir kişi eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu

Afyonkarahisar Emirdağ'da 4 ay önce evlenen Kadir Gargılı, tartışma sonrası evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle ateş ederek yaraladı.

Saat 14.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 4 ay önce Kadir Gargılı ile evlenen Büşra Gargılı, çıkan tartışmanın ardından evi terk ederek baba ocağına döndü.

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ TÜFEKLE VURDU

Kayınpederinin evine giden Kadir Gargılı, iddiaya göre eşini kapının önüne çağırdı. Görüşme sırasında yeniden yaşanan tartışmanın ardından Kadir Gargılı, beraberinde getirdiği av tüfeğiyle eşi Büşra Gargılı ve annesi Selda Ormantepe'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Kadir Gargılı ise olay yerinden kaçtı.

SAKLANDIĞI MEZARLIKTA YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Kadir Gargılı'yı saklandığı Keçili Mezarlığı’nda yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.





