Afyonkarahisar'da bir kişi, minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı

Afyonkarahisar'da bir kişi, minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı

Afyonkarahisar'da yolda uyuduğu esnada kendisini fark etmeyerek ezen minibüsün altından can havliyle çıkıp kurtulan köpek bu defa bir şahsın trafik dubalı saldırısına maruz kaldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçe merkezinde meydana gelen olayda, görenlerin içini sızlatan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay özellikle sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

UYUYAN KÖPEĞİN ÜZERİNDEN MİNİBÜS GEÇTİ

Görüntülerde yoldan geçen bir minibüs uyuyan köpeği ezdi. Minibüs şoförü köpeği fark edince durdu. Köpek daha sonra minibüsün altından, tampon ve lastik kenarından çıkmayı başararak kaldırıma çıktı.

BAŞKA BİR ŞAHIS DA TRAFİK DUBASIYLA SALDIRDI

Korku içinde sağa sola kaçışan köpeğe bu defa bir dükkandan şahıs trafik dubası ile saldırdı. Şahıs eline geçirdiği trafik dubasını büyük bir hışımla fırlattı. Dubanın isabet ettiği köpek acılar içinde kalarak bir süre yerde süründü.

KÖPEK CAN HAVLİYLE KAÇTI

Daha sonra ayağı kalktığı gözlenen köpek can havliyle olay yerinden kaçtı. Köpeğin durumunun ne olduğu belirsizliğini korurken, şahsın köpeğe neden trafik dubası ile saldırdığı ise bilinmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüsü ise izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Afyonkarahisar'da bir kişi, minibüsün ezdiği köpeğe trafik dubası ile saldırdı VİDEO