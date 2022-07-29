Afyonkarahisar'da bir kişiyi öldürüp eşini ve komşusunu vuran şahıs, teslim oldu

Afyonkarahisar'da bir kişiyi öldürüp eşini ve komşusunu vuran şahıs, teslim oldu

Bir ilkokulda çalışan temizlik görevlisi Ramazan Altuntaş'ı öldürüp eşini ve komşusunu vuran Süleyman K., askeri personel olarak görev yapan oğlu tarafından ikna edilerek teslim oldu.

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'na gelen Süleyman K., burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile tartıştı.

Tartışmanın sonu kanlı bitti.

Süleyman K., yanındaki tabancayla Altuntaş'ı vurduktan sonra aracına binerek kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Altuntaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hem eşini hem komşusunu vurdu

DHA’nın haberine göre; Süleyman K., daha sonra 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gitti. Süleyman K., burada kendilerine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve kendisine engel olmak isteyen market işleten komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Zübeyde K. ile Balı B. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Teslim olmaya, oğlu ikna etti

Süleyman K., bugün sabah saatlerinde olayda kullandığı tabancayla Çobanlar'da jandarmaya teslim oldu. Jandarmada işlemleri yapılan Süleyman K., daha sonra ifadesi için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Süleyman K.'nin, askeri personel olarak görev yapan oğlu tarafından teslim olmaya ikna edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.