Petrol
104
2.13%
Euro
18.2946
0.10%
Dolar
17.9146
-0.04%
Altın
1.013
0.10%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
430.369
4.00%
BTXN Coin
10.53
3.74%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Afyonkarahisar'da bir kişiyi öldürüp eşini ve komşusunu vuran şahıs, teslim oldu

    Bir ilkokulda çalışan temizlik görevlisi Ramazan Altuntaş'ı öldürüp eşini ve komşusunu vuran Süleyman K., askeri personel olarak görev yapan oğlu tarafından ikna edilerek teslim oldu.
    • 29.07.2022 - 12:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da bir kişiyi öldürüp eşini ve komşusunu vuran şahıs, teslim oldu

    Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'na gelen Süleyman K., burada temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş ile tartıştı.

    Tartışmanın sonu kanlı bitti.

    Süleyman K., yanındaki tabancayla Altuntaş'ı vurduktan sonra aracına binerek kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Altuntaş'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Hem eşini hem komşusunu vurdu

    DHA’nın haberine göre; Süleyman K., daha sonra 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gitti. Süleyman K., burada kendilerine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve kendisine engel olmak isteyen market işleten komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Zübeyde K. ile Balı B. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Afyonkarahisar da bir kişiyi öldürüp eşini ve komşusunu vuran şahıs, teslim oldu #1

    Teslim olmaya, oğlu ikna etti

    Süleyman K., bugün sabah saatlerinde olayda kullandığı tabancayla Çobanlar'da jandarmaya teslim oldu. Jandarmada işlemleri yapılan Süleyman K., daha sonra ifadesi için Çobanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Süleyman K.'nin, askeri personel olarak görev yapan oğlu tarafından teslim olmaya ikna edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

    Afyonkarahisar da bir kişiyi öldürüp eşini ve komşusunu vuran şahıs, teslim oldu #2

    Afyonkarahisar da bir kişiyi öldürüp eşini ve komşusunu vuran şahıs, teslim oldu #3

    Afyonkarahisar da bir kişiyi öldürüp eşini ve komşusunu vuran şahıs, teslim oldu #4

    Afyonkarahisar da bir kişiyi öldürüp eşini ve komşusunu vuran şahıs, teslim oldu #5


    İlginizi Çekebilir

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusu nasıl yapılır?
    Eğitim

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusu nasıl yapılır?

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Hangi kara yolunda çalışma var? 29 Temmuz Cuma kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 29 Temmuz Cuma kara yollarında son durum

    Görüş Bildir