Bir binada çıkan yangında, dumanı görünce şoka giren kadın kendisini ve çocuğunu 4.kattan aşağı atarak kurtarmak istedi.

Afyonkarahisar’da kent merkezinde bulunan TOKİ konutlarında sitedeki B-1 yedinci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca, yangın söndürüldükten yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.

Afyonkarahisar'da bir sitede çıkan yangında, vatandaşlar camdan atladı ViDEO

YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Yangından yaralananların ismi de belli olurken, faciadan dönülen olayda Sultan Gümüş (23), Sevgi Can Kaçar (23), Turgay Akdaş (27) isimli şahıslar 3. ve 4. katlardan atlayarak yaralanırken, Asel Sultan Gümüş (2), Canan Gönül (38), Rasime Özdemir (46), Ümmü Özdemir dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Birol Turhan (51) ise atlayan şahısları müdahale ettiği esnada diz kapağından yaralandı.





DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sultan Gümüş ve Sevgi Can Kaçar’ın kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KIZINI CAMDAN AŞAĞI ATTI

Olayda, önce 2 yaşındaki kızını vatandaşların aşağı açtığı battaniyenin üzerine atan daha sonra kendisi de o battaniyeye atlayan anne Sultan Gümüş’ün kızını camdan aşağı attığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntüde küçük kızın yukarıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye görüntülendi.

DURUMU İYİ

Küçük kızın da olayın ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.



