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    Afyonkarahisar’da boğazından bıçaklanan şahıs, yaşamını yitirdi

    Kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslarla kavga eden Engin Taş, boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Taş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 02.12.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 13:27
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    Afyonkarahisar’da boğazından bıçaklanan şahıs, yaşamını yitirdi

    Afyonkarahisar’da, Engin Taş (36) ile kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerin arasında Kadınana Caddesi'nde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Bıçaklı kavgaya dönüşen olayın sonu kanlı bitti.

    Taş, kavga sırasında boynundan bıçaklandı.

    Hastanede yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Afyonkarahisar’da boğazından bıçaklanan şahıs, yaşamını yitirdi #1


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