Afyonkarahisar'da çalışana fırlatılan çiğ köftenin 'silah' sayılması talep edildi

Sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle Yılmaz Koç'a elindeki dürümü fırlatarak darbeden Gurur Şenel hakkında, iddianame hazırlandı.

Afyonkarahisar’ın İstiklal Mahallesi’nde bir çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Şenel, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Yılmaz Koç'u darbetmişti.

Olaydan bir gün sonra ise çiğ köfteci, bu kez Gurur Şenel'in kardeşi Hüseyin Şenel tarafından hedef alınmıştı. Elindeki içki şişesini fırlattığı iş yerinin camını tekmeleyen Hüseyin Şenel, ardından dükkanın önündeki sehpayı fırlatarak, camı kırmıştı.

TUTUKLANIP SERBEST KALDILAR

Gurur Şenel ve kardeşi Hüseyin Şenel olayların ardından gözaltına alınarak sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

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2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Gurur Şenel'in, 'silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamalarından 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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"ÇİĞ KÖFTE 'SİLAH' SAYILMALI"

İddianamede, Gurur Şenel'in çiğ köftenin acı olması nedeniyle Yılmaz Koç ile tartıştığı, ardından öfkeye kapılıp, elindeki çiğ köfte dürümünü Koç'un yüzüne fırlatıp, küfrederek darbettiğine yer verildi. Gurur Şenel'in, elindeki dürümü Yılmaz Koç'a zarar verme kastıyla yüzüne fırlattığı, yüzüne vurup tekmelediği için 'kasten yaralama' suçunu işlediğine işaret edilen iddianamede, çiğ köfte dürümünün Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 'silah' olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

İddianamenin çiğ köfte dürümünün silah sayılmasına ilişkin bölümünde, "Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığıyla müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığına, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir." denildi.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMAMASI TALEP EDİLDİ

Sanık hakkında uzlaştırma hükümlerinin uygulanmayacağı ve yargılama aşamasında da takdir indirimi almaması gerektiği yönünde görüş bildirilen iddianamede, olay neticesinde oluşan toplumsal tepkiye rağmen, şüphelinin sosyal medya paylaşımlarıyla suçunu haklı göstermeye çalıştığı, tutum ve davranışları nedeniyle kardeşi tarafından 1 Mart 2021'de ilk olayın meydana geldiği iş yerine aynı şekilde saldırı olduğu, şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınmak üzere yapılan telefonla davete rağmen ifade vermeye gelmeyeceğini beyan ettiği ve soruşturma makamlarından kurtulma adına kaçma girişiminde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Sanığın yakınlarının ikametlerinde yapılan araştırmalar sonucunda yakalanabildiği, olay nedeniyle pişmanlık duymadığı ve suça meyilli kişiliği bulunduğu belirtilen iddianamede, bu durumun devam edebileceği göz önüne alınarak, sanık hakkında takdir indirimi nedenlerinin uygulanmaması gerektiği talep edildi.