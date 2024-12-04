Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi yakalandı
İHA

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Bu çerçevede hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.S isim şahıs, Sinanpaşa'ya bağlı Tınaztepe beldesinde yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editor