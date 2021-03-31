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Afyonkarahisar'da damadın havaya sıktığı kurşun, kayınpederinin canını aldı

Afyonkarahisar'da damadın havaya sıktığı kurşun, kayınpederinin canını aldı

Katıldığı bir düğünde havaya rastgele ateş açan damat, 55 yaşındaki kayınpederi Ali Altın'ın hayatını kaybetmesine neden oldu.