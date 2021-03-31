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    Afyonkarahisar'da damadın havaya sıktığı kurşun, kayınpederinin canını aldı

    Katıldığı bir düğünde havaya rastgele ateş açan damat, 55 yaşındaki kayınpederi Ali Altın'ın hayatını kaybetmesine neden oldu.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:59
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    Afyonkarahisar'da damadın havaya sıktığı kurşun, kayınpederinin canını aldı

    Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde 25 Mart günü bir tanıdığının düğününe katılan A.Y., iddiaya göre gelin alma sırasında tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

    A.Y.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri, aynı düğünde bulunan kayınpederi Ali Altın'ın başına isabet etti.

    Ali Altın yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALI KAYINPEDER TEDAVİYE ALINDI

    Ali Altın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

    Olayın ardından bir haftadır hastanede tedavisi süren Ali Altın, bugün yaşamını yitirdi. Ali Altın'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği ve toprağa verileceği belirtildi.

    Afyonkarahisar da damadın havaya sıktığı kurşun, kayınpederinin canını aldı #1

    Afyonkarahisar da damadın havaya sıktığı kurşun, kayınpederinin canını aldı #2

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