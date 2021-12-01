Afyonkarahisar'da damsız girilmez kavgası: 2 yaralı

Bir eğlence merkezinin 'damsız girilmez' uyarılarına aldırış etmeyen şahıslara, güvenlik görevlileri tarafından ateş açıldı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahir'ın merkezine bağlı Erkmen beldesindeki eğlence merkezine gelen S.E. ve S.K. ile güvenlik görevlileri E.B.K., M.D. ve A.C.K. arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

Güvenlik görevlileri, S.E. ile S.K.'ye 'damsız girilmez' uyarısında bulundu.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri, pompalı tüfekle S.E. ile S.K.’nin içinde bulunduğu otomobile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği S.E. ve S.K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi (AFSÜ) ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, boş 5 tüfek kartuşu ile S.E.'ye ait otomobilin arka kısmında çok sayıda saçma girişi olduğu belirlendi. Polis, 3 güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşletmeci H.B. de olayla ilgili polis merkezinde ifade verdi. Yaralılardan S.K.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, S.E.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.





