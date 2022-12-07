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- Afyonkarahisar'da darbedilen işletmeci baygın halde bulundu
Afyonkarahisar'da darbedilen işletmeci baygın halde bulundu
- 07.12.2022 - 13:05
- Güncelleme : 07.12.2022 - 13:17
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Park kafede yaşanan olayda, ilçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa K.'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım istedi.
Dayak yerken bayıldı
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsın işlettiği kafeye gittiğinde, Mustafa K.’yi feci şekilde darbedilmiş şekilde yarı baygın buldu. Polis, ardından bölgeye 112 Acil servis ekipleri istedi.
8 gündür yoğun bakımda
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa K.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahıs, 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.
Uyanması bekleniyor
Mustafa K.’nin sağlık durumunda herhangi bir gelişmenin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri 2 kişinin ifadesini alarak serbest bıraktı. Olayın aydınlanması için polis, Mustafa K.’nin uyanmasını bekliyor.