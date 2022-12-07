Afyonkarahisar'da darbedilen işletmeci baygın halde bulundu

Bolvadin ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Mustafa K., kimlikleri belirlenemeyen kişilerce öldüresiye dövülüp baygın bulundu. Mustafa K., 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Park kafede yaşanan olayda, ilçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa K.'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım istedi.

Dayak yerken bayıldı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsın işlettiği kafeye gittiğinde, Mustafa K.’yi feci şekilde darbedilmiş şekilde yarı baygın buldu. Polis, ardından bölgeye 112 Acil servis ekipleri istedi.

8 gündür yoğun bakımda

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa K.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahıs, 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

Uyanması bekleniyor

Mustafa K.’nin sağlık durumunda herhangi bir gelişmenin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri 2 kişinin ifadesini alarak serbest bıraktı. Olayın aydınlanması için polis, Mustafa K.’nin uyanmasını bekliyor.