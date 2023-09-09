Afyonkarahisar'da dayı cinayetinde 4 tutuklama Afyonkarahisar'da bir dayısını öldüren diğer dayısını da ağır yaralayan zanlı ile birlikte 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Afyonkarahisar merkez Erenler Mahallesi'nde önceki gün E.S. (25) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan dayıları İ.K. (45) ve K.K. (40) ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S. yanında getirdiği pompalı tüfekle İ.K. ve K.K'ye ateş açtı. İ.K., vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken K.K. ise yaralandı. K.K., ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişi tutuklandı Olayın ardından polis tarafından E.S. ile amcaları Y.S. (26), A.S. (50), M.S. (47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan katil zanlısı E.S., (25) A.S., (50) M.S. (47) ve M.S (38) tutuklandı. Y.S., (44) H.S. (26) ile Y.S. (26) ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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