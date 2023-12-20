Afyonkarahisar'da dehşet: Silahla vurulan 3'ü kadın 4 kişi öldü Afyonkarahisar'da silah seslerinin duyulduğu eve giren ekipler, 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

AA & Ensonhaber

Afyonkarahisar'da dehşet gecesi...

Merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler katliamla karşılaştı.

Yapılan incelemede 3'ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Afyonkarahisar Valisi'nden açıklama

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşerilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.