Afyonkarahisar'da depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşları 13 milyon lira dolandırdılar Depremzedelere gıda yardımında bulunmak isteyen vatandaşları 13 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tek yürek oldu.

Yaşanan depremlerin ardından devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla depremzede vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Bu durumu fırsat bilen bazı kişiler ise vatandaşları mağdur etmek için fırsat koluyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Tavşanlar' olarak tanımlanan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Depremzede paketi dolandırıcılığı

Kentte kurulan şirketler üzerinden sosyal medyada 'Depremzede paketi' ve 'Ramazan paketi' şeklinde reklam paylaşımları yapan şüphelilerin, vatandaşları dolandırdığı ihbarını aldı.

13 milyon liralık vurgun

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları 8 şüphelinin, satışını yaptıkları gıda yardımı paketlerini depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadığını, bu şekilde ocak ayından bu yana toplam 13 milyon liralık dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar merkezli Konya ve ilçesi Akşehir, Adana ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada silah ve kesici aletler, banka kartları, hesap cüzdanları ele geçirildi.

1 milyon değerinde otomobile el konuldu

Banka hesaplarındaki paralar bloke edilen şüphelilerden birinin 1 milyon değerindeki otomobiline de el konuldu.

Sahte dekont kesildi

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise 6 Şubat'ta Türk Kızılay Derneği'ne 1 milyon 500 bin lira yardım yapılmış gibi gösterilen sahte dekontlar da bulundu.

Afyonkarahisar'a getirilen ve aralarında örgüt lideri O.T.'nin de bulunduğu 8 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.