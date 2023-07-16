Afyonkarahisar'da dolmuş beklerken üzerine saman balyası düşen kadın hayatını kaybetti

İHA
Afyonkarahisar'da Çay-Dinar kara yolunun Akçaköy yakınlarında 27 yaşındaki S.A. idaresindeki 42 Z 7002 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Tırın dorsesindeki saman balyaları kaldırımda dolmuş bekleyen 60 yaşındaki G.E.'nin üzerine düştü.
Ekipler sevk edildi
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan kadını Dinar Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hayatını kaybetti
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı kadın hayatını kaybetti.
İnceleme başlatıldı
Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.