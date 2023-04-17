Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 ölü Direğe çarpan otomobilin 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü ile yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.

DHA

Henüz ehliyet alacak yaşa gelmemiş genç bir kız, hem kendinin hem de arkadaşının sonunu hazırladı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi baraj yolunda 16 yaşındaki Ş.A.’nın kontrolünü yitirdiği 06 CCB 267 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

İkisi de hayatını kaybetti

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ehliyetsiz sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki 16 yaşındaki arkadaşı M.Y.’yi ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ancak M.Y. de müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Otomobil hurdaya döndü

Genç kızların, cenazeleri morga konulurken; hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Ş.A. ve M.Y.’nin cenazelerinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.