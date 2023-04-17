Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 ölü

DHA
Henüz ehliyet alacak yaşa gelmemiş genç bir kız, hem kendinin hem de arkadaşının sonunu hazırladı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi baraj yolunda 16 yaşındaki Ş.A.’nın kontrolünü yitirdiği 06 CCB 267 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
İkisi de hayatını kaybetti
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ehliyetsiz sürücünün yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki 16 yaşındaki arkadaşı M.Y.’yi ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Ancak M.Y. de müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Otomobil hurdaya döndü
Genç kızların, cenazeleri morga konulurken; hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Ş.A. ve M.Y.’nin cenazelerinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.