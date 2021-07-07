Afyonkarahisar’da, ekmeğin içinden ip çıktı

Mustafa Avcı isimli bir vatandaş, sabah kahvaltısı için fırından ekmek aldı. Ekmeğin içinden çıkan ipi gören Avcı, durumu belediye başkanına bildirdi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ikamet eden Mustafa Avcı isimli vatandaş sabah kahvaltı yapmak üzere fırından ekmek aldı.

4 çocuğu ve eşi ile kahvaltı sofrasına oturan Avcı, ekmeği bölmesiyle uzun bir ip ile karşılaştı.

Avcı, durumu telefonla belediye başkanına bildirerek gerekenin yapılmasını istedi.

Avcı’nın yaşadığı olay Kemal Sunal’ın 1986 yılında yayınlanan ‘Deli Deli Küpeli’ filminde, fırın denetimi sırasında ekmeğin içinden bir yumak ipin çıktığı sahneyi hatırlattı.

“SORUMLUSU KİM OLACAKTI”

Çektiği bir video ile başından geçen olayı dile getiren Mustafa Avcı, şu sözleri kullandı:

“Bugün sabah kahvaltı yapmak için masaya oturdum amma, ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı orta yere. Emirdağ’da aldığım ekmekten böyle bir ip çıktı ortaya ipi çekiyorum ama çıkmıyor, ekmekte gidiyor. Benim 4 tane çocuğum var. Midelerinde ve bağırsaklarında dolaşsaydı belki de hasta olsaydı, bunun sorumlusu kim olacaktı?





“BÜTÜN FIRINLARIN DENETLENMESİNİ İSTİYORUM”

Emirdağ Belediye Başkanlığının bütün fırınları denetlemesini istiyorum. Sonuçta insanız, bu ekmek bu şekilde yenilmez. Kemal Sunal’ın aynı filmindeki gibi, çekiyorsun çekiyorsun ip geliyor, biz de çekiyoruz çekiyoruz ip geliyor.”