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    Afyonkarahisar’da evden kaçak içki malzemeleri çıktı

    İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon kapsamında bir eve düzenlenen baskında, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
    • 21.11.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 16:53
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    Afyonkarahisar’da evden kaçak içki malzemeleri çıktı

    Afyonkarahisar’da, sahte ve kaçak alkol ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yapıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.I.K. ve K.I. isimli şahısların sahte içki yaparak haksız kazanç elde ettiği yönünde bilgiye ulaşıldı.

    İHA’nın haberine göre; Çobanlar ilçesinde şüpheli şahıslara ait ev, iş yeri ve eklentilerinde aramalar yapıldı.

    Ele geçirilenler

    Aramalarda 26 litre etil alkol, 30 litre viski, 14 adet alkol kiti, 11 litre rakı, 8 gram esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 1 adet alkol metre, 1 adet metal muşta ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

    Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

    Afyonkarahisar’da evden kaçak içki malzemeleri çıktı #1


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