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Afyonkarahisar’da evden kaçak içki malzemeleri çıktı

Afyonkarahisar’da evden kaçak içki malzemeleri çıktı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon kapsamında bir eve düzenlenen baskında, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.