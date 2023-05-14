Afyonkarahisar’da facia: 4 kişinin cansız bedenini aileleri aldı Lise öğrencilerinin yılsonu pikniğinde gölete düşen 2 öğrenci kurtarılırken, onları kurtarmak için suya atlayan 2'si öğrenci 4 kişi ise boğuldu. Kurtarılan 2 öğrenci de hastaneye kaldırıldı. Morgda yapılan otopsilerin ardından cansız bedenler, defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

DHA

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde dün bir facia yaşandı…

Saat 11.00 sıralarında Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri mezuniyet yılları nedeniyle kendi aralarında gezi programı düzenledi.

Akdağ Tabiat Parkı'na giden 15 öğrenci, 2 kadın öğretmen ve 1 servis şoförü piknik sonrası hatıra fotoğrafı çekmek istedi.

Kurtarmak isterken boğuldular

Yaya köprüsünün üzerine çıkan Furkan Orçun Akçil (18) ve Servet Karaçil (18), dengesini kaybederek gölete düştü.

Gençlerin düştüğünü gören servis şoförü Ramazan Aydın (28) ve gençlerin sınıf arkadaşları Halil Erkan (18), Mehmet Can Küçükoğlu (18) ile piknik için alanda bulunan Yusuf Keser (38) suya atladı.

Gölete atlayan kişiler Furkan Orçun Akçil ve Servet Karaçil'i sudan çıkarırken, diğerleri ise gözden kayboldu.

Kurbağa Adamlar, 2 saatte buldu

Piknik yapan diğer vatandaşlar ile öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, bot ile gölete inerek servis şoförü Ramazan Aydın, piknik için gelen Yusuf Keser ile öğrenciler Halil Erkan ve Mehmet Can Küçükoğlu için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı Kurbağa Adamlar, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Küçükoğlu ve Aydın'ın cansız bedenine ulaştı.

Çalışmalarını sürdüren Kurbağa Adamlar, daha da derine inerek Keser ve Erkan'ın da cansız bedenine ulaştı.

Cenazeler sudan çıkarılırken, savcılık ve ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Cenazeler ailelere teslim edildi

Olay yerindeki incelemenin ardından, boğulan 4 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Boğulma tehlikesi geçiren Furkan Orçun Akçil ve Servet Karaçil ise hastanede tedaviye alındı.

Gölette hayatını kaybeden öğrenciler Halil Erkan, Mehmet Can Küçükoğlu, servis şoförü Ramazan Aydın ile Konya Akşehir'den piknik için gölete gelen Yusuf Keser'in, morgda yapılan otopsilerinin ardından cansız bedenleri defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.