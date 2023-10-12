İHA
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Kılıçlar köyü yakınlarında Y.Z. idaresindeki tır, tali yoldan aniden ana yola çıkan tescilsiz motosiklete çarptı.
Tır, altına aldığı motosikleti yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra durabildi.
Yabancı uyruklu motosikletli yaralandı
Kazada ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir şahıs yaralandı.
Yaralanan şahıs, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.
Jandarma inceleme başlattı
Yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Öte yandan, yaşanan kazı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın motosiklete çarptıktan sonra sürüklediği görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış