Afyonkarahisar'da gençlerin kavgasında 1'i polis 3 kişi yaralandı Gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, olaya müdahale eden polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

İHA

Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin yanında D.A., E.A., B.U. ile önceden aralarında husumet bulunan İ.A. (17) ve kardeşi A.A. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A. ve kardeşi A.A. ile kavgaya müdahale eden polis memuru E.Ö. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS MEMURU TABURCU OLDU

Polis ekipleri, kavgaya karışan D.A., E.A. ile B.U.'yu gözaltına aldı.

Ayağından yaralanan polis memuru E.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)