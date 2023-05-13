Afyonkarahisar'da gölete düşen genci kurtarmak isteyen 4 kişi boğuldu Fotoğraf çektirirken gölete düşen arkadaşlarını kurtarmak isteyen 4 genç suya atladı. Suda kaybolan 4 gencin bir süre sonra cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde facia niteliğinde bir olay yaşandı.

Piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.

Fotoğraf çektirirken gölete düştü

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek suya düştü.

Öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.

Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.

4 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı

AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından lise öğrencisi Halil E. ve Mehmet Can K. ile Ramazan Aydın ve Yusuf Keser'in cansız bedenleri göletten çıkarıldı.

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü.