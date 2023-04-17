Afyonkarahisar'da güvenlik görevlisi meslektaşını tabancayla vurdu Antik kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan iki kişi, nöbet saatlerinde anlaşmazlık yaşayınca kavgaya tutuştu. Bu sırada görevlilerden R.S., tabancayla vurduğu mesai arkadaşını öldürdü. Ekipler kısa sürede yakaladı.

DHA Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ölümle sonuçlanan bir tartışma yaşandı. Antik kentte görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy ve R.S. arasında, bugün öğle saatlerinde tartışma çıktı. Nöbet saatlerinde anlaşamayan ikilinin tansiyonu bir anda yükseldi. Hayatını kaybetti Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabancayla Köksoy'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Köksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ebubekir Köksoy'un cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınacak Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S., jandarma ekipleri tarafından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde yakalandı. Çağırılan ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen R.S.'nin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.