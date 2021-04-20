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    Afyonkarahisar'da hava boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

    3 katlı binanın hava boşluğunda mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 15:24
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    Afyonkarahisar'da hava boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

    Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kedi kurtarma operasyonu yapıldı.

    Şuhut çarşı merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, 3 katlı binanın çatısının hava boşluğunda mahsur kalan kediyi yakalayamayınca çareyi en son binanın iç tarafındaki merdivenlerden çıkmakta buldu.

    KEDİ KURTARMA OPERASYONU

    Kediyi kurtaran itfaiye personeli "Her zaman yaptığımız şey, her canlı varlığı kurtarmaya devam ediyoruz" derken, çevredeki vatandaşlardan Recep Sarıkaya ise, kedinin binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kaldığını, itfaiyecilere haber verdiklerini anlattı.

    Afyonkarahisar'da hava boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı ViDEO

    Afyonkarahisar da hava boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı #1

    Afyonkarahisar da hava boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı #2

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