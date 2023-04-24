Afyonkarahisar'da hayvan otlatan 3 kişi arasında kavga
AA

Baharın gelmesiyle birlikte meralarda otlatmaları arttı.

Bu kapsamda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, vatandaşlar hayvanları otlatmak için çevreye dağıldı.

İlçeye bağlı Göçerli köyünde hayvan otlatan V.Ş. (39) ve H.Ş. (37), aynı mevkide hayvanlarını otlatan Ö.A. (44) ile tartışmaya başladı.

Nabızların yükseldiği tartışma bir anda kavga dönüştü.

Silahlı kavga döndü

Kavgaya dönüşen olayda Ö.A. yanında bulundurduğu tabanca ile V.Ş. ve H.Ş'yi yaraladı. Ö.A. da sopa ile darbedildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan V.Ş. ile H.Ş. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine, Ö.A. ise Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 kişiye gözaltı

Şüpheli Ö.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.