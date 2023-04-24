Afyonkarahisar'da hayvan otlatan 3 kişi arasında kavga Kentte aynı mevkide hayvan otlatan kişiler arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA

Baharın gelmesiyle birlikte meralarda hayvan otlatmaları arttı.

Bu kapsamda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, vatandaşlar hayvanları otlatmak için çevreye dağıldı.

İlçeye bağlı Göçerli köyünde hayvan otlatan V.Ş. (39) ve H.Ş. (37), aynı mevkide hayvanlarını otlatan Ö.A. (44) ile tartışmaya başladı.

Nabızların yükseldiği tartışma bir anda kavga dönüştü.

Silahlı kavga döndü

Kavgaya dönüşen olayda Ö.A. yanında bulundurduğu tabanca ile V.Ş. ve H.Ş'yi yaraladı. Ö.A. da sopa ile darbedildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan V.Ş. ile H.Ş. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine, Ö.A. ise Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 kişiye gözaltı

Şüpheli Ö.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.