Afyonkarahisar'da hayvan otlatan 3 kişi arasında kavga

AA
Baharın gelmesiyle birlikte meralarda hayvan otlatmaları arttı.
Bu kapsamda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, vatandaşlar hayvanları otlatmak için çevreye dağıldı.
İlçeye bağlı Göçerli köyünde hayvan otlatan V.Ş. (39) ve H.Ş. (37), aynı mevkide hayvanlarını otlatan Ö.A. (44) ile tartışmaya başladı.
Nabızların yükseldiği tartışma bir anda kavga dönüştü.
Silahlı kavga döndü
Kavgaya dönüşen olayda Ö.A. yanında bulundurduğu tabanca ile V.Ş. ve H.Ş'yi yaraladı. Ö.A. da sopa ile darbedildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralanan V.Ş. ile H.Ş. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine, Ö.A. ise Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1 kişiye gözaltı
Şüpheli Ö.A, tedavisinin ardından gözaltına alındı.