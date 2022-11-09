Sandıklı’da kontrolsüz hemzemin geçitte minibüs ile trenin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, Yeni Sanayi Sitesi karşısındaki kontrolsüz hemzemin geçitte saat 15.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Eskişehir-Denizli seferini yapan makinist Ahmet Saçlı idaresindeki 72014 sefer sayılı yolcu treni ile hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Mehmet Çiçek'in kullandığı minibüs çarpıştı.

Minibüs, yaklaşık 20 metre savruldu

Minibüs, çarpışmanın şiddeti işe yaklaşık 20 metre savrularak tarlaya uçtu.

Tren ise, yaklaşık 300 metre ileride durabildi.

DHA’nın haberine göre; minibüste bulunan Mehmet Çiçek ile Ali Meral yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İlk müdahalesi yapılan yaralılar Mehmet Çiçek ve Ali Meral, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar’da, hemzemin geçitte tren ile minibüs çarpıştı VİDEO



Tren, yoluna devam etti

Makinist Ahmet Saçlı'nın olay yerinde polis tarafından ifadesinin alınmasının ardından ise tren yoluna devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.