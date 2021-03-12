Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kuyumcu dükkanından bin euro çalarak kaçan şahıs, yoldan geçen bir gencin attığı tekme sonucu yere düşünce yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki çarşıda kuyumcu dükkanı işleten Aysun Çelik, iş yerine gelen ve kendisinden döviz almak istediğini söyleyerek bin euro isteyen A.K. isimli şahsa istediği parayı makinede sayarak verdi.

Ardından dövizin TL karşılığını bekleyen Çelik, A.K.’nin kaçmaya başladığını görünce hemen arkasından çıkarak ‘hırsız var’ diyerek bağırıp, kovalamaya başladı.

TEKME ATTI, HIRSIZ YERE DÜŞTÜ

A.K., kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalışırken o esnada yoldan geçen genç bir şahıs durumu fark edip, şüpheli A.K.’ye tekme atarak yere düşürdü.

Ardından bölgedeki bir bankanın özel güvenlik görevlisi ile o esnada çevrede devriye gezen sivil polisler, A.K.’nin üstüne atlayarak kaçmasını engelleyip, kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da hırsızı tekme atarak yakalattı VİDEO





PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Olayın ardından yakalanan şahsın üstündeki bin euro ise dükkan sahibi Aysun Çelik’e iade edildi.

Şüpheli A.K. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi.