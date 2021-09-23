Afyonkarahisar'da hırsızlar bu kez de simitçiyi soydu

Afyonkarahisar'da hırsızlar bu kez de simitçiyi soydu

Kimliği belirsiz hırsızlar, duyanları hayrete düşüren hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Simitçinin 13 paket krem peyniri ve meyve suları çalındı.

Afyonkarahisar’da sabah erken saatlerde simit satmak için tezgahının başına gelen Mehmet Sapmaz, 4 tekerlekli arabasının brandalarının açık olduğunu fark etti.

Hemen arabanın içini yoklayan Sapmaz, hem simitlerinin hem de krem peynirlerin ve meyve sularının bir kısmının olmadığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatarak, Sapmaz’ın ifadesini aldı.

"DAHA ÖNCEDE 2 DEFA SİMİTİMİ ÇALDILAR"

Yaşanan olayın ardından olaya çok şaşırdığını ifade eden Sapmaz, “Bugün 13 paket içindeki 104 adet krem peynirimi çaldılar. Hırsızlık olayları 2-3 defa tekrar etmeye başlayınca bu defa polisi aramak zorunda kaldım. Ben giden 50-100 TL’nin peşinde değilim, ama daha büyük can yanmasın diye düşünüyorum.

Meyve sularım da çalındı. Ekonomik kaybım yaklaşık 70-80 TL civarında. Daha öncede 2 defa simitlerimi çaldılar, ama üstüne düşmedim, ihtiyaç sahibi almıştır diye düşündüm. Ama bu sefer polise başvurdum” diye konuştu.





İNCELEME BAŞLATILDI

Hırsızlık olayının ardından, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.



