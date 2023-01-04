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    Afyonkarahisar'da hırsızlar gurbetçilerin evini talan etti

    Gurbetçilerin çoğunluk oluşturduğu Emirdağ ilçesinde gurbetçilerin evine giren hırsızlar, kapıları kırıp girdikleri evi kullanılamaz hale getirdi.
    • 04.01.2023 - 15:44
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 15:47
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    Afyonkarahisar'da hırsızlar gurbetçilerin evini talan etti

    Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaklaşık 60 bin gurbetçi bulunduğunu fark eden hırsızla,r kış aylarında kullanılmayan gurbetçilerin evlerine dadandı.

    Belçika’da bulanan bir gurbetçinin evine giren hırsızlar, kapıları kırarak girdikleri evin altını üstüne getirip talan etti.

    Evde bulanan tencere ve tabakların dahi içine bakan hırsızların, hiçbir elektronik eşyayı almayıp nakit para ve altın aradıkları anlaşılırken, evi adeta talan ettiler.

    Birçok evi kullanılamaz hale getirdiler

    Her yıl onlarca evi bu şekilde talan eden hırsızların, birçok gurbetçinin evini ise kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

    Ev sahibi evi paylaştı

    Saniye Ş. isimli gurbetçi, hırsızların girdiği evinin son halinin cep telefonu ile çekilen görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.

    Vatandaştan tepki

    İHA'nın haberine göre, vatandaşlar görüntüye tepki gösterdi.

    Afyonkarahisar da hırsızlar gurbetçilerin evini talan etti #1

    Afyonkarahisar da hırsızlar gurbetçilerin evini talan etti #2

    Afyonkarahisar da hırsızlar gurbetçilerin evini talan etti #3

    Afyonkarahisar da hırsızlar gurbetçilerin evini talan etti #4


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