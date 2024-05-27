Afyonkarahisar'da husumetlisinin üzerine aracını süren adam Akaryakıt istasyonunda çalışan husumetlisini görünce aracını üzerine süren L.Ö.'nün markete daldığı anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde saat 09.00 sıralarında akaryakıt istasyonunda çalışan M.D., market raflarını düzelttikten sonra dışarı çıktı.

O sırada husumetlisi olduğu iddia edilen L.Ö., kullandığı hafif ticari aracı M.D.'nin üzerine sürdü.

Araçla markete daldı

M.D. kapının önünde beklediği sırada L.Ö. araçla çarptı. Motor kaputunun üstüne düşen M.D., araçla birlikte marketten içeri girdi.

Çarpma sonucu dizinden yaralanan M.D., yerden kalkıp aracın düşen plakasını alarak L.Ö.'nün üzerine yürüdü. Kavga, araya girenler tarafından önlendi.

Olay sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan M.D.'yi ambulans ile hastaneye götürdü.

M.D. ve akaryakıt istasyonu sahiplerinin şikayeti üzerine L.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ağzındaki sigarayı düşürmedi

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, marketin kapısının önüne çıkan M.D. sigara yakmaya çalıştığı sırada gelen aracın hızla kendisine çarptığı ve marketin içine doğru savurduğu görüldü.

Yerden kalkan M.D.'nin, aracın şoför koltuğundaki L.Ö.'nün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar da görüntüde yer aldı.

Yaralanan M.D.'nin, olay boyunca ağzındaki sigarayı düşürmemesi ise dikkati çekti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)