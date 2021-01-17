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    Afyonkarahisar'da bina arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

    Girdiği binaların arasındaki boşlukta sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 13:27
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    Afyonkarahisar'da bina arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

    Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki binanın arasındaki yaklaşık 15 santimetrelik bolukta bir köpeğin sıkıştığını ve çıkmadığını gören çevre sakinleri durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi.

    İTFAİYE EKİPLERİ İMDADINA YETİŞTİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri köpeğin sıkıştığı boşluktaki binalardan birisinin sıvasını kırarak yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından hayvanı çıkarmaya başardı.

    Kurtulan köpek ise hızla olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.


    Afyonkarahisar da bina arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı #1

    Afyonkarahisar da bina arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı #2

    Afyonkarahisar da bina arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı #3

    Afyonkarahisar da bina arasına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı #4

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