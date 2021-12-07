Afyonkarahisar'da iki çocuk annesi, bakıcı ile kaçtı

Çocuklarının bakımında zorlanan eşine yardım amaçlı bakıcı tutan İsmail Çetinkaya, eşinin bakıcı ile kaçtığını söyledi. Eşinin hayatından endişe duyan adam 'Geri dön' çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar'da 5 yıl önce dünyaevine giren İsmail ve Gizem Çetinkaya'nın 2 çocuğu oldu.

Biri 3 aylık biri ise 3 yaşında olan çocuklarının bakımında zorluk yaşayan Gizem Çetinkaya için eşi, evlerine yatılı bir bakıcı aldı.

BAKICI İLE KAÇTI

Bakıcı Filiz G. ile iyi anlaşan Gizem Çetinkaya, 6 gün önce iki çocuğu evde bırakarak kayıplara karıştı.

Eşinin hayatından endişe duyan İsmail Çetinkaya, eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti.

"EŞİMİN HAYATINDAN ŞÜPHELİYİM"

Eşine 'Geri dön' çağrısında bulunanİsmail Çetinkaya, “İki çocuğum var, biri 3 aylık diğeri 3 yaşında. Evliliğimizde hiçbir şey yokken, aramız gayet iyiyken bunlar yaşandı. Babasıyla beraber yaşıyoruz, bir de yanımızda bakıcı var. Geçen hafta cuma günü bir anda evden 'Hastaneye gidiyorum' diye çıktılar ve dönmediler. Ben eşimin hayatından şu an endişeliyim. Eşimin psikolojisi bozuk. Daha önce de birkaç defa yaptı bunu. İsterseniz ailesiyle görüşebilirsiniz. Her şeyi kanıtlarım. Ben sadece başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Boşanmak istiyorsa eğer gelsin güzelce boşansın. Çocuklarının başında dursun. Benim 3 aylık bebeğim ile 3 yaşındaki çocuğum perişan oldu. Ben işime, gücüme devam edeceğim. Ben sadece onun hayatından endişe duyuyorum."

"BAKICININ, EŞİMİN KANINA GİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ben o kadını işe aldım. Eşimin kanına girenin o olduğunu düşünüyorum. Kimlerle tanıştı, kimlerle irtibat kurdu bilmiyorum, ama yüzde 100 eminim yanlış bir ortamdalar. Yanlış insanlarla birlikteler. Eşimin acil evine dönmesini istiyorum. Babasının evi her zaman ona açık. Ben boşanacağım zaten ama annesi çocuklarımın başında dursun. Tek isteğim bu. Beni duyuyorsa, beni görüyorsa gelsin evine güzelce."





"ANLAŞMALI BOŞANMAK İSTİYORUM"

Eşim bana 'Konya’dayım, bir işte çalışıyorum' diye mesaj attı. Bence hiçbir işte çalışmıyor. Herkesten para istiyor. Benden para istiyor. Çalışan insan para ister mi? Ben yanlış yolda olduğunu düşünüyorum. Kötü bir ortamda olduğunu düşünüyorum. Acilen devletimizden ve vatandaşlarımızdan destek istiyorum. Ben boşanacağım, yanlış bir şey yapmayacağım. Benden de korkmasın. 80 milyonun önünde söylüyorum. Anlaşmalı boşanalım, gelsin babasının evinde otursun çalışmak istiyorsa çalışsın, çocuklarına baksın. Tek isteğim bu.” şeklinde konuştu.