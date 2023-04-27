Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 5 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir otomobilin önünde seyreden araca çarpıp yol kenarındaki refüje devrildiği kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

İHA

Afyonkarahisar'da feci kaza...

Bayat ilçesi Tavşantepe mevkinde H.E. idaresindeki otomobil sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünden seyreden C.G.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan H.E.'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki refüje devrildi.

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte H.K., T.B. ve M.A., yaralandı.

Yaralılar çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.