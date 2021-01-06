Afyonkarahisar'da, cinsel ilişki bahanesiyle rehin aldıkları yaşlı adamın parasını ve arabasını çalan 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Nabeel Awad Jasim A.H., telefonda görüştüğü 40 yaşındaki Shurooq Khudhaır A. isimli kadın ile cinsel ilişkiye girmek için Gazlıgöl beldesindeki bir villaya gitti.

Nabeel Awad Jasim A.H. villanın alt katında kadınla görüşürken, üst kattan inen 29 yaşındaki Ahmed Sabah A. ve 24 yaşındaki Bryar Amın Khudıda H. tarafından darbedilerek etkisiz hale getirildi.

REHİN ALIP IRAK'TAKİ OĞLUNU ARADILAR

Şahıslar ardından yaşlı adamın ellerini plastik kelepçe, ağzını ise kestikleri çarşaf ile bağlayarak rehin aldı. Şüpheliler sonrasında yaşlı adamın Irak’taki oğlunu görüntülü arayarak, Nabeel Awad Jasim A.H.’yi bırakma karşılığında 10 bin dolar fidye istedi.

OĞLU REDDETTİ

Ancak yaşlı adamın oğlu bunu reddedip, fidyeyi vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şahıslar, Nabeel Awad Jasim A.H.’nin cep telefonu ile üzerinde bulunan ev, çelik kasa anahtarı ve pasaportunu aldı.

Afyonkarahisar'da ilişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı soydular ViDEO

EVİNE GİTTİLER

Şüpheliler daha sonra Nabeel Awad Jasim A.H.’den Dumlupınar Mahallesi’ndeki evinin anahtarını alarak buraya gitti.

PARASINI VE ARABASINI ALDILAR

Eve giden şahısların, anahtar ile kasayı açarak içerisinde bulunan 41 bin dolar ve 250 bin Irak dinarını çaldıkları öne sürüldü. Villaya geri gelen 2 şahıs, sonrasında Nabeel Awad Jasim A.H.’nin otomobilini de alarak olay yerinden ayrıldı.

7 SAAT SONRA KURTULDU

Kendi imkanları ile elindeki plastik kelepçeden kurtulan yaşlı adam, yaklaşık 7 saatlik bir esaretin sonunda karayoluna çıkarak vatandaşlardan yardım istedi.

Çevredekilerin yardımı ile ticari taksiye binen Nabeel Awad Jasim A.H., evine geldi. Kasasını açan Nabeel Awad Jasim A.H., paraların yerinde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçarken kullandıkları Nabeel Awad Jasim A.H.’ye ait aracı takibe alan ekipler, otomobilin İstanbul’da olduğunu tespit etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Aracın İstanbul’da terk edildiğini belirleyen ekipler, ayrıca şahısların başka bir araç ile Afyonkarahisar’a geri döndüklerini öğrendi. Polis ekipleri, bunun üzerine kentteki 2 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Shurooq Khudhaır A., Ahmed Sabah A. ve Bryar Amın Khudıda H.’yi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.