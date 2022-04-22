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    Afyonkarahisar'da inşaatları soyan hırsızı kıyafeti ele verdi

    Emirdağ ilçesinde inşaatları soyan şahıs, güvenlik kameralarının incelemesinin ardından giyindiği mont ve ayakkabısının renginden tespit edilerek yakalandı.
    • 22.04.2022 - 09:42
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    Afyonkarahisar'da inşaatları soyan hırsızı kıyafeti ele verdi

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Yenidoğan mahallesi'ndeki bir inşaattan spiral, kaynak makinesi, delici matkap, lokma anahtarı takımı, çekiç, balyoz, akü ve takviye kablosunun çalındığı ihbarı geldi.

    Aynı gün Karşıyaka mahallesi'ndeki yapımı devam etmekte olan inşaattan ise alçıpen matkabı, delici matkap, lazer, spiral ve çekiç, keser, makas gibi küçük el aletlerinin çalındığı bilgisini alan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

    Ayakkabı ve montundan tanındı

    İHA'nın haberine göre; Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler olayı gerçekleştiren kişinin giyindiği mont ile ayakkabısının renginden her iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı şahıs olduğunu tespit etti.

    Gözaltına alındı

    Daha sonra şahsın kimliğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyon yabancı uyruklu S.E., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis çalınan malzemelerin bir kısmı bulmuş ancak diğer malzemelerin satıldığını belirledi.

    Sınır dışı edilecek

    Şahsın pasaportu incelendiğinde ülkeye vize ile giriş yaptığı ancak vize ihlali sebebiyle kaçak durumunda olduğu, hakkında yürütülen adli işlemlerin sonucunda sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    Afyonkarahisar da inşaatları soyan hırsızı kıyafeti ele verdi #1

    Afyonkarahisar da inşaatları soyan hırsızı kıyafeti ele verdi #2


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