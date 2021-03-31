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    Afyonkarahisar’da işçi ördüğü duvarın altında kaldı

    3 katlı binanın çatı katında duvar ören işçi, bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvar ile yaklaşık 8 metreden aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi, tuğlaların altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 17:03
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    Afyonkarahisar’da işçi ördüğü duvarın altında kaldı

    Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katı duvarını onaran Veli Erol isimli işçi, duvar ördüğü esnada çürük zemine bastı.

    Bastığı yerin çökmesi ile zeminle birlikte yaklaşık 8 metre aşağı düştü. Ördüğü duvar üzerine yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    TUĞLALAR ALTINDAN ÇIKARILDI

    Tuğlalar altında kalan Veli Erol, ekiplerin uzun uğraşları ile çıkarıldı.

    Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Erol’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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    Afyonkarahisar’da işçi ördüğü duvarın altında kaldı #2

    Afyonkarahisar’da işçi ördüğü duvarın altında kaldı #3

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