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- Afyonkarahisar’da işçi ördüğü duvarın altında kaldı
Afyonkarahisar’da işçi ördüğü duvarın altında kaldı
3 katlı binanın çatı katında duvar ören işçi, bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvar ile yaklaşık 8 metreden aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi, tuğlaların altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 31.03.2021 - 16:58
- Güncelleme : 31.03.2021 - 17:03
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katı duvarını onaran Veli Erol isimli işçi, duvar ördüğü esnada çürük zemine bastı.
Bastığı yerin çökmesi ile zeminle birlikte yaklaşık 8 metre aşağı düştü. Ördüğü duvar üzerine yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
TUĞLALAR ALTINDAN ÇIKARILDI
Tuğlalar altında kalan Veli Erol, ekiplerin uzun uğraşları ile çıkarıldı.
Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Erol’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.