Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan otobüs kazasında 8 kişi öldü: Kazayı hatırlamıyorum

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 22 Temmuz'da, kiraz işçilerinin taşındığı minibüs devrildi.
Can pazarının yaşandığı kazada ekipler olay yerine geldi.
Yapılan incelemelerin ardından 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin Salih Akkuş (15), Ünal Akkuş (19), Gülüzar Palamut (60), Menekşe Cingöz (65), Neriman Turguter (63), Huriye Köken (51), Perihan Bayer (60) ve Aysun Çetin (45) olduğu ifade edildi.
Sürücü gözaltına alındı
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 19 yaşındaki minibüs şoförü B.K., tedavisinin ardından dün jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayı hatırlamadığını belirtti
B.K.'nin ilk ifadesinde, kazayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Ehliyet sınavından geçip, sertifikasını aldığı ancak sürücü belgesini henüz almadığı kaydedilen B.K.'nin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.